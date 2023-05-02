Усі інформаційні повідомлення, які на сьогодні наші громадяни через "Дію" подавали, коли у них є пошкоджене, зруйноване житло - стануть автоматично заявками, коли відповідна комісія при органах місцевого самоврядування проведе верифікацію. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Якщо ми говоримо про заявки про пошкоджене та зруйноване майно. Президент підписав закон відповідний 17 березня, закон почне діяти 22 травня. Усі інформаційні повідомлення, які на сьогодні наші громадяни через "Дію" подавали, коли у них є пошкоджене, зруйноване житло - стануть автоматично заявками, коли відповідна комісія при органах місцевого самоврядування проведе верифікацію (перевірить, що дійсно таке житло знищене). Така заявка буде опрацьовуватись не більше 30 днів, щоб не було затягування із компенсацією.

Вона додала: "Заявки люди зможуть подавати не лише через "Дію", а й через ЦНАПи, звертатись за допомогою до нотаріусів. На сьогодні вже майже через "Дію" подано 360 тисяч інформаціних повідомлень. Нажаль, ця цифра не остаточна. Рф продовжує бомбардування. Ця цифра буде збільшуватись, але продовжуємо вірити у ЗСУ та ППО".