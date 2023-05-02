Окупанти вдарили по Херсону та області: є жертви та поранені [ Редагувати ]
У вівторок, 2 травня, російські окупанти обстріляли Херсон та область. Троє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
2 травня російські війська здійснили обстріл міста Херсона та декількох сіл у Білозерській громаді регіону.
За попередніми даними, окупанти здійснили артобстріл мирного населення та завдали авіаудари. Зокрема, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт.
Троє мешканців області загинуло, ще п’ятеро отримали поранення.
За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).
Як повідомлялось, росіяни обстріляли Білозерську громаду Херсонської області. Під удар потрапили села Кізомис та Велетенське. Одна людина загинула, 4 отримали поранення.
Крім того, Андрій Єрмак заявив, що окупанти скинули дві бомби на острів на Херсонщині:
Херсонщина. росіяни скинули на острів, що поблизу села Велетенське, дві керовані авіабомби. Внаслідок атаки росіян постраждали 7 осіб: три людини загинули, п‘ятеро – поранені. Терористи.
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