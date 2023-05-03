У Тамані за Кримським мостом палає нафтобаза (відео) [ Редагувати ]
У селищі Волна Краснодарського краю рф, що неподалік від Кримського мосту, палає нафтобаза. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.
В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Очільник Краснодарщини повідомив, що пожежа не загрожує жителям селища.
Нагадаємо, 29 квітня у Козачій бухті Севастополя на нафтобазі спалахнула пожежа через влучання безпілотника.
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