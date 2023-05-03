Обстріл Херсонщини: окупанти вбили трьох енергетиків, постраждала дитина [ Редагувати ]
У середу, 3 травня, окупанти обстріляли село Степанівка Херсонської області. Загинули троє енергетиків, які займались аварійно-відновлювальними роботами.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
В обід російська армія атакувала Степанівку з РСЗВ. На жаль, загинули троє людей. Двоє на місці, один - в кареті швидкої. Загиблі – це працівники обленерго, котрі виконували аварійно-відновлювальні роботи. Але їх підло обстріляли російські терористи.
Крім цього, за словами Прокудіна, окупанти обстріляли Михайлівку, Гаврилівку та Тягинці, де постраждалих немає.
В Іванівці поранено 61-річного місцевого жителя.
Через російську атаку по Херсоні 3 травня також постраждала бригада екстреної допомоги. На щастя, працівники залишились живими.
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