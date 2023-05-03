Росіяни досі обстрілюють Херсон: багато загиблих [ Редагувати ]
росіяни продовжують обстрілювати Херсон з артилерії у середу, 3 травня. Через ворожі обстріли загинула ще одно людина.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців - одна людина загинула, чотири - поранені", - написав він.
Прокудін закликав мешканців залишатись в укриттях. Якщо жителі перебувають вдома - краще не виходити на вулицю мінімум до ранку.
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