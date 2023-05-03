росіяни продовжують обстрілювати Херсон з артилерії у середу, 3 травня. Через ворожі обстріли загинула ще одно людина.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців - одна людина загинула, чотири - поранені", - написав він.

Прокудін закликав мешканців залишатись в укриттях. Якщо жителі перебувають вдома - краще не виходити на вулицю мінімум до ранку.