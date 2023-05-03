Над центром Москви помітили ще один безпілотник (відео) [ Редагувати ]
Фото: скріншот
У середу, 3 травня, над центром Москви помітили ще один безпілотник.
Про це повідомляють Telegram-канали.
"Так, щось летить", - каже автор відео.
Попередньо дрон помітили у районі вулиці Велика Полянка. Ця вулиця знаходиться всього за кілька кілометрів від Кремля.
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