росію "бавовнить": огляд свіжих випадків

Неспокійно і в, так би мовити, тилових районах росії та на тимчасово окупованих територіях. Вибухи, атаки морськими і повітряними безпілотниками - там відбуваються постійно. І так, що навіть володимир путін, який явно боїться за своє життя, постійно змінює плани та маршрути.