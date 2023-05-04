В Краснодарському краї рф загорілась нафтобаза: звинувачують "невідомий БПЛА" [ Редагувати ]
В четвер, 4 травня, в російському селищі Ільському загорівся резервуар нафтопереробного заводу.
В повідомленні йдеться, що за інформацією екстренних служб, причиною пожжі стала атака невідомого безпілотника.
"Через атаку невідомого безпілотника горить резервуар Ільського НПЗ у селищі міського типу Ільський у Сіверському районі", - сказав співрозмовник агентства.
Російське видання BAZA пише, що по словам очевидців, пожежа почалась приблизно о 02:40, а також їй нібито передувало три вибухи.
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