У Воронезькій області рф стверджують, що нібито збили безпілотник [ Редагувати ]
Росіяни заявляють, що нібито виявили ще один невідомий безпілотник. Цього разу у Воронезькій області.
Про це повідомляє губернатор регіону Олександр Гусєв в Telegram.
За його словами, інцидент стався зранку 4 травня. Губернатор похвалився "успішною робою" протиповітряної оборони.
"Сьогодні рано-вранці в небі над Воронезькою областю система ППО виявила та успішно знищила БПЛА. Жертв і зруйнований немає. Життю та здоров'ю мешканців регіону ніщо не загрожує. Ситуація на моєму особистому контролі", - написав російський чиновник.
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