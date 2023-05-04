У Воронезькій області рф стверджують, що нібито збили безпілотник

Росіяни заявляють, що нібито виявили ще один невідомий безпілотник. Цього разу у Воронезькій області.

Про це повідомляє губернатор регіону Олександр Гусєв в Telegram.

За його словами, інцидент стався зранку 4 травня. Губернатор похвалився "успішною робою" протиповітряної оборони.

"Сьогодні рано-вранці в небі над Воронезькою областю система ППО виявила та успішно знищила БПЛА. Жертв і зруйнований немає. Життю та здоров'ю мешканців регіону ніщо не загрожує. Ситуація на моєму особистому контролі", - написав російський чиновник.