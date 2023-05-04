В рф масштабна пожежа біля одного з заводів [ Редагувати ]
У четвер, 4 травня, в російському Ставрополі, поруч із заводом "Євробетон", сталась масштабна пожежа. Нібито загорілись бочки з мазутом. Про це повідомляє "Интерфакс россия".
Як стверджують в МНС росії, рятувальникам вдалось локалізувати пожежу на площі 500 квадратних метрів. Зазначається, що загиблих або ж постраждалих немає. До гасіння вогню були залучені 63 людини й 18 одиниць техніки.
Раніше повідомляли про те, що пожежа сталась на відкритій території поруч із підприємством, який спеціалізується на виробництві товарного бетону.
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