4 травня у росії спалахнули резервуар Ільського нафтопереробного заводу та склад паливно-змішувальних матеріалів у Ставропольському краї, а до вечора загорілося ціле село в Тюменській області.

Про це повідомляють місцеві та українські Telegram-канали.

Потужна пожежа охопила село Успенка за 30 кілометрів від Тюмені, місцевих жителів евакуювали. Із тридцять будинків населеного пункту країни-агресора вивезли близько 80 осіб. Загоряння рухається у бік сусідніх сіл, полум'я перекинулося на 13 житлових будівель, евакуйовано будинок для людей похилого віку та дитячий психдиспансер.

До гасіння вже залучили гелікоптери, опадів найближчим часом не планується.

Місцеві жителі дивляться, як вогонь за лічені хвилини знищує все господарство. Місцева мешканка вирішила рятуватися від вогню за допомогою ікони та молитви.