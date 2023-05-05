Окупанти оголосили "евакуацію" жителів Запорізької області [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські загарбники оголосили так звану "евакуацію" мирного населення окупованої частини Запорізької області. Вона охопила 18 населених пунктів. Дітей планують відправляти до дитячих таборів "на оздоровлення".
Про це повідомив окупаційний в.о. голови Запорізької області Євген Балицький на своєму каналі у Telegram.
"Буде організовано тимчасове переміщення жителів із населених пунктів: Тимошівка, Смирнове, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Кам'янка, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка", - написав він.
Евакуацію Балицький пояснив "посиленням обстрілів населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення".
"Тимчасове переміщення" загарбники організовують нібито в межах області. Окупанти планують вивезти вглиб області спершу дітей із батьками, літніх людей, інвалідів та пацієнтів лікарень.
Щодо дітей дошкільного віку, то їх хочуть відправити "на оздоровлення та відпочинок" до дитячих таборів, а школярі продовжать навчання в освітніх закладах.
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