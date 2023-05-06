За минулу добу рашисти 71 обстріляли Херсонщину, внаслідок чого поранено дві людини. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів. З території області задля безпеки евакуювали 155 людей. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вчора російські окупанти 71 раз атакували мирні населені пункти Херсонщини. Загалом випустили 411 снарядів. Через агресію російську вчора отримали травми двоє мирних жителів Херсонщини. У селі Веселому Новокаховської громади поранили 60-роічну жінку. З-під обстрілу у стані середньої тяжкості її евакуювали нашій військові. Нині жінка знаходиться у лікарні.

Ще один постраждалий - це 30-річний чоловік він під час виконання робіт на тракторі натрапив на російську міну в селі Максима Горького. Це Новорайська громада. До медзакладу його також доставили військові у стані середньої тяжкості.

Загарбники і вночі продовжували бити по області. Зокрема під вогнем росіян опинився Берислав, Херсон, Михайлівка, Золота Балка. У населених пунктах через обстріли пошкоджені житлові будинки, слава Богу постраждалих немає.