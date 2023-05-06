71 обстріл, 411 ворожих снарядів: Олександр Прокудін розповів про ситуацію на Херсонщині (відео) [ Редагувати ]
За минулу добу рашисти 71 обстріляли Херсонщину, внаслідок чого поранено дві людини. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів. З території області задля безпеки евакуювали 155 людей. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Вчора російські окупанти 71 раз атакували мирні населені пункти Херсонщини. Загалом випустили 411 снарядів. Через агресію російську вчора отримали травми двоє мирних жителів Херсонщини. У селі Веселому Новокаховської громади поранили 60-роічну жінку. З-під обстрілу у стані середньої тяжкості її евакуювали нашій військові. Нині жінка знаходиться у лікарні.
Ще один постраждалий - це 30-річний чоловік він під час виконання робіт на тракторі натрапив на російську міну в селі Максима Горького. Це Новорайська громада. До медзакладу його також доставили військові у стані середньої тяжкості.
Загарбники і вночі продовжували бити по області. Зокрема під вогнем росіян опинився Берислав, Херсон, Михайлівка, Золота Балка. У населених пунктах через обстріли пошкоджені житлові будинки, слава Богу постраждалих немає.
Очільник області нагадав, що внаслідок страшних подій 3 травня постраждали 69 жителів Херсона, 23 з них загинули. Зараз на лікуванні залишається 11 пацієнтів. За словами Прокудіна, з Херсонщини за минулу добу евакуювали 155 людей.
по темі
Російська авіація 5 травня знову вдарила по Херсонській області керованими авіабомбами. Під обстріл потрапили села Веселе та Козацьке.
У середу, 3 травня, окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет у Херсоні
З Кізомиса в Херсонській області евакуювали всіх дітей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Відновлення Харкова після російської агресії та постійних обстрілів коштуватиме щонайменше $9,5 млрд. Ця сума не остаточна, оскільки загарбники регулярно б'ють по місту ракетами, завдаючи нових руйнувань
Відомо про більше ніж два десятки поранених та одного загиблого. І це найпотужніша атака за останні 4 місяці. Про ситуацію у місті - дивіться далі у сюжеті Наталі Сінченко.
Близько 30-ти разів тут наші захисники ламали плани російської армії. Мешканці пережили окупацію, дочекалися визволення, а тепер знову потерпають від терору загарбників! Як зараз живе легендарна Чорнобаївка - дивіться в матеріалі Андрія Анастасова.