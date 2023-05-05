Російська авіація 5 травня знову вдарила по Херсонській області керованими авіабомбами. Під обстріл потрапили села Веселе та Козацьке. Про це повідомила Херсонська ОВА.

Зафіксовано чотири "прильоти" керованих авіабомб. Гатили по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади.

У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона.

Загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько двадцяти житлових будинків.