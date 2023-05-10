Мобілізація в українську армію: яку ще категорію хочуть призивати [ Редагувати ]
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У Верховній Раді зареєстровали новий законопроєкт щодо додавання ще однієї категорії чоловіків до тих, кого можна мобілізувати в Україні. Пропонується призивати за загальною мобілізацією також чоловіків від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу.
Про це свідчить проєкт закону № 9281, який передбачає внесення змін до статті 15, 18, 18−1 і 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Ініціатором законопроєкту є Денис Шмигаль.
Після вступу у дію відповідних змін, загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки придатні та обмежено придатні за станом здоров’я від 25 до 60 років без досвіду військової служби.
"Тривале перебування громадян на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану вважається недоцільним, враховуючи те, що значна чисельність придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період", - йдеться у пояснювальній записці.
Громадяни користуються відстрочкою від строкової служби, коли вступають до вишів, де термін навчання складає 4−6 років. Вони закінчують навчання у 24−26 років, тому у разі зменшення граничного призовного віку до 25 років призовні комісії матимуть 1−3 роки на те, щоб реалізувати виконання громадянами військового обов’язку та призову їх на строкову військову службу.
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