У Донецьку чули вибухи, пропагандисти стверджують про "роботу ППО" [ Редагувати ]
В окупованому Донецьку 14 травня чули вибухи. Російські пропагандисти заявляють про нібито роботу ППО.
За попередніми даними, у Донецька чули серію вибухів. Пізніше місцеві жителі опублікували у мережі кадри з димом, який видніється над містом.
У мережі уточнили, що стовп диму помітили у Петровському районі Донецька.
Водночас російські ЗМІ пишуть, що в окупованому місті "працювала ППО".
"Чотири потужні вибухи було чути в Донецьку. За попередніми даними, спрацювала система ППО, повідомляє наш кореспондент", - йдеться у повідомленні.
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