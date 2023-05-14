В окупованому Донецьку 14 травня чули вибухи. Російські пропагандисти заявляють про нібито роботу ППО.

За попередніми даними, у Донецька чули серію вибухів. Пізніше місцеві жителі опублікували у мережі кадри з димом, який видніється над містом.

У мережі уточнили, що стовп диму помітили у Петровському районі Донецька.

Водночас російські ЗМІ пишуть, що в окупованому місті "працювала ППО".

"Чотири потужні вибухи було чути в Донецьку. За попередніми даними, спрацювала система ППО, повідомляє наш кореспондент", - йдеться у повідомленні.