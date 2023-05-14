"Енергетичні об'єкти вже менше цікавлять рф": які наслідки понесла Україна через останні атаки росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанін в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, які наслідки понесла енергосистема України через останні атаки росії.
"На щастя, енергетична система не постраждала. За 2 останні тижні ми бачимо тенденцію, що енергетичні об'єкти вже менше цікавлять війська росії. Вони переорієнтувалися на іншу інфраструктуру - цивільну та військову. Чому їх менше цікавить енергетична? Тому що їхня задача була взимку, як я собі уявляю, нанести максимальну шкоду енергосистемі. Також вивести з ладу систему опалення і власне на це були спрямовані атаки і ракетами, і дронами. Їм це не вдалося", - каже Жупанін.
За його словами, зараз в України є профіцит потужності.
"Частину електроенергії ми навіть обмежуємо в певні години виробництва вдень, бо багато працює сонячних станцій. Доводиться просто обмежувати виробництво електроенергії. Через те що є надлишок, навіть експортуємо за кордон. Навіть якщо допустити, що будуть атаки, ми до цього готові, та можемо швидко впоратися з наслідками і в нас є резерв потужності", - каже він.
по темі
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" міський голова Мелітополя Іван Федоров, чому окупанти припинили паспортний тиск у місті
Ігри нескорених - це, перш за все, про перемогу над собою, своїм болем
Організатори спортивних змагань намагаються прикритись гаслом "Спорт поза політикою", яке як ми бачимо сьогодні виявляється повністю неспроможним
Усі інформаційні повідомлення, які на сьогодні наші громадяни через "Дію" подавали, коли у них є пошкоджене, зруйноване житло - стануть автоматично заявками, коли відповідна комісія при органах місцевого самоврядування проведе верифікацію
Росія не діє в межах правового поля. Вона застосовує масовий терор за допомогою свої "правоохоронних органів", бо розцінює кожного українця, що має український паспорт як потенційну загрозу, патріота, того, який буде чинити опір