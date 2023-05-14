Член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанін в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, які наслідки понесла енергосистема України через останні атаки росії.

"На щастя, енергетична система не постраждала. За 2 останні тижні ми бачимо тенденцію, що енергетичні об'єкти вже менше цікавлять війська росії. Вони переорієнтувалися на іншу інфраструктуру - цивільну та військову. Чому їх менше цікавить енергетична? Тому що їхня задача була взимку, як я собі уявляю, нанести максимальну шкоду енергосистемі. Також вивести з ладу систему опалення і власне на це були спрямовані атаки і ракетами, і дронами. Їм це не вдалося", - каже Жупанін.

За його словами, зараз в України є профіцит потужності.

"Частину електроенергії ми навіть обмежуємо в певні години виробництва вдень, бо багато працює сонячних станцій. Доводиться просто обмежувати виробництво електроенергії. Через те що є надлишок, навіть експортуємо за кордон. Навіть якщо допустити, що будуть атаки, ми до цього готові, та можемо швидко впоратися з наслідками і в нас є резерв потужності", - каже він.