Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповіла, як працює програма "єВідновлення".

"Як працює механізм "єВідновлення". Він спрямований на ті пошкодження, які ще не були відремонтовані самими людьми, але їх може зафіксувати представник органів місцевого самоврядування. Перед цим обов'язково треба внести інформацію, що ваше житло пошкоджено через додаток "Дія". Ви вносите інформація, представник органів місцевого самоврядування з комісією підтверджує, що дійсно тут: мінус три вікна, пошкоджений дах, інші пошкодження. На основі цих даних автоматично в системі формується вартість компенсації і далі ви можете отримувати кошти на спеціальний рахунок, який можна створити онлайн. Вже багато банків сповістили своїх клієнтів, що послуга доступна. Хочу зауважити, що у органів місцевого самоврядування є ще місяць потенційно на те, щоб відреагувати на цю заявку. Компенсацію можуть отримати будь-які люди, які підтверджують, що у них пошкоджене житло", - каже Олександра Азархіна.

Вона додала, що пріорітетні категорії - "це наші захисники та ряд уразливих категорій населення відповідно до закону раніше прийнятого. Всі інші, в порядку живої черги".