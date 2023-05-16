Індустрія розваг – це та сфера, яка почувається відносно непогано навіть за умов світової економічної кризи. Сьогодні в авангарді цієї індустрії йдуть цифрові розваги – комп'ютерні та мобільні ігри. Чим вони відрізняються від своїх прабатьків початку 20-го століття і як тренди геймінгу можна виділити цього року?

Доходи зростають

Флагмани споживання, ринки США та Китаю, продовжують збільшувати капітал, залучаючи все більше гравців різних соціальних груп та віку. За даними аналітичних агентств, минулого року індустрія переступила позначку 100 мільярдів доларів загального обороту, і цей показник зростатиме в найближчому майбутньому. Цінники на ігри та витрати середньостатистичного гравця на свої ігрові захоплення також зростають.

Однокористувацький режим повертається

Якщо говорити безпосередньо про ігрову індустрію, то останнє десятиліття розробники наголошували на проектах, в які можна грати виключно в онлайн форматі – з іншими «живими» гравцями. Ці проекти і зараз залишаються дуже затребуваними і популярними - досить подивитися на статистику відвідуваності офіційних розрахованих на багато користувачів серверів.

Однак останні 2-3 роки з'явився інший тренд - ігри для одиночного проходження. Передові студії випускають ігри, в які не можна грати з кимось крім NPC (неігрових персонажів), і ці ігри продаються мільйонними тиражами.

Симулятори знову популярні

Хтось скаже, що час симуляторів як жанру вже минув, але це не так. Звичайно, багато проектів, які раніше залучали сотні тисяч гравців, відійшли на другий план, але їхнє місце посіли інші проекти. Наприклад, симулятори соціальної активності у форматі віртуальної реальності, танкові та інші військові симулятори. Адже крім соціальних і військових є безліч інших симуляторів – від економічних, на кшталт https://casino.forum, до зовсім несерйозних, коли гравець керує тваринами чи навіть комахами.

Окуляри VR

Незважаючи на те, що технологія віртуальної чи доповненої реальності далеко не нова, вона поступово розширює аудиторію активних гравців. Важко сказати, чи зможе VR витіснити традиційні ігри через 10-20 років, але те, що останніми роками з'являється все більше проектів для гравців із очками віртуальної реальності, це факт.

Поки що швидку експансію даного формату зупиняє відносно висока вартість обладнання та необхідність вільного простору для комфортної та безпечної гри.