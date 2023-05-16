Франція готує для України новий пакет військової допомоги. Зокрема, йдеться про десятки броньованих машин та легких танків, а також ракет великої дальності.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю одній із французьких телекомпаній. Мілітарну підтримку Україна отримає і від Лондона. Напередодні Володимир Зеленський відвідав Велику Британію, завершивши своє європейське турне. Про що саме домовилися - розкажуть наші журналісти.

Візит друга. Це відео зустрічі Володимира Зеленського поширив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак на своїй сторінці в інстаграм. Український президент відвідує Британію вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення. Зустріч відбувається в Чекерс - заміській резиденції очільника британського уряду.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Тут відбувалося чимало прекрасних історичних подій. У цій кімнаті Вінстон Черчилль виголошував багато своїх відомих промов під час Другої світової війни. Так само сьогодні ваше лідерство, хоробрість і стійкість вашої країни надихають усіх нас. Я з нетерпінням чекаю, коли ми обговоримо, що ще ми можемо зробити, щоб підтримати вас і вашу країну.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ви вже багато для нас зробили - ваш уряд, Його Величність Король Чарльз Третій, і звісно ваш народ, ваше суспільство. Ми вам дуже вдячні - від усього серця.

Британія, зокрема, стала першою країною, яка оголосила про надання Україні сучасних танків західного виробництва "Челленджер-2". А минулого тижня до цього додалися крилаті ракети "Сторм Шедоу" з радіусом дії до 250 кілометрів. Переговори про подальшу військову допомогу тривали дві години.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми говорили про новітні винищувачі. Це дуже важлива тема для нас, адже наразі ми не можемо контролювати небо. Ви це знаєте. І Ріші знає усі подробиці того, що відбувається на фронті. Ми хочемо створити "літакову" коаліцію. Я дуже позитивно налаштований. Над цим іще треба попрацювати. Але гадаю, що найближчим часом ви почуєте про деякі дуже важливі рішення.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми хочемо грати ключову роль як частина коаліції, що підтримує Україну. Ідеться не лише про надання літаків. А також - тренування українських пілотів. Це те, що ми сьогодні власне обговорювали. Ми готові реалізувати ці плани у відносно короткий термін. А це означатиме, що ми підготуємо українців, аби вони стали найкращими пілотами бойових літаків - відповідно до стандартів НАТО.

Навчання наших пілотів у Британії розпочнеться вже цього літа. Тоді вони пройдуть базову підготовку. Крім того, в британському уряді підтвердили, що передадуть Україні сотні зенітно-ракетних комплексів та безпілотних авіаційних систем. Зокрема, ударні безпілотники з радіусом дії понад 200 кілометрів. У кремлі у відповідь на це спробували залякати новими ударами. Утім, на Британію, як і на Україну, це вже не справляє враження.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Для кремля дуже важливо усвідомити, що ми не збираємося відступати. Ми тут надовго. Ми залишаємося непохитними в бажанні захистити Україну - не лише зараз, щоб вона могла повернути свої законні території, а й забезпечити усіма засобами для захисту у майбутньому.

Володимир Зеленський, Президент України:

Для нас це момент викликів, для нашого суспільства, наших військових. Момент важкий. Але нам потрібно перемогти. І я щасливий, що ми зараз йдемо цим шляхом підготовки кроків до контрнаступу.

На запитання журналістів, чи прив'язаний український контрнаступ до поставок західної зброї, український президент зазначив, що не може розголошувати подробиці. Цитую - "у нас немає секретів від друзів, але є секрети від наших сусідів".