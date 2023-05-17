Україна, Туреччина, ООН та росія домовилися про продовження "зернової угоди". Експорт українського зерна Чорним морем відбуватиметься ще як мінімум два місяці.

Як повідомляє президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в Telegram.

"Завдяки зусиллям нашої країни, підтримці наших російських друзів та внеску наших українських друзів, було ухвалено рішення про продовження угоди про Чорноморський зерновий коридор ще на 2 місяці", - зазначив глава турецької держави.

Ердоган додав, що його країна продовжить зусилля щодо виконання всіх положень "зернової угоди", виконуючи всі її умови.

Варто зауважити, що востаннє "зернову угоду" продовжували до 18 травня. Але росія вже на початку місяця почала блокувати вивіз зерна з України морем, вона відмовлялася проводити інспекції суден.

При цьому Україна у рамках "зернової угоди" не веде прямих переговорів з росією. Існує дві дзеркальні угоди, одну з яких між собою погоджують Україна, ООН та Туреччина, а другу - росія, ООН та Туреччина.