Українська ППО за останні три дні встановила свого роду рекорд. Збила майже півсотні російських ракет і, до речі, 6 "Кинджалів"! Цю зброю москва називала непереможною, але це виявилося брехнею, як і міф про "другу армію світу".

Існує ще один стереотип про начебто потужний ракетний потенціал москви. Чи відповідає він дійсності? Від початку повномасштабного вторгнення рашисти випустили по Україні близько 5 тисяч ракет різних типів. І, як свідчать дані Міноборони, продовжують їх виробляти.

Тож скільки ракет у росії та чи надовго вистачить? Разом із військовим експертом спробувала порахувати Ольга Жидецька.

Скільки в росії було боєздатних ракет на момент повномасштабого вторгнення і скільки є на сьогодні - оцінити вкрай складно. Тисячі їх - різного виду - залишилися ще з радянського спадку. Однак у багатьох - кажуть експерти - уже закінчився термін придатності і вони мали б пройти модернізацію або підлягають знешкодженню.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Виникає питання, яка частина з тих, що ще не використали, вони дійсно придатні до використання навіть через глибокі ремонтні роботи, а яка дійсно це банальна утилізація і все.

Тим не менш на початку січня міністр оборони Олексій Рєзніков опублікував зведені дані розвідки, які демострують динаміку витрат і виробництва ракетного озброєння окупантів за останній рік за умов санкцій, що обмежують можливості високотехнологічного ВПК.

Отже, за даними Міноборони, найбільше росіяни витратили на обстріли України балістичних ракет "Іскандер", крилатих – "Калібрів" та Ха-101 і 555. А також тактичних - С-300.

Якщо ж скласти усі разом із застосованими упродовж останніх трьох місяців - виходить близько 5 тисяч ракет різних видів. Що ж до поновлення використаних запасів, то тут експерти констатують - попри санкції росіянам таки вдається сяк-так виготовляти ракети.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Вони використовують ті можливості, які у них є щодо контрабанди запчастинами, електроніку для виробництва таких ракет як наприклад Калібр, Х-101, Х-59, Х-31, Х-38 і так далі. На сьогодні у них виробництво по кожній з номенклатур - воно різне. Воно не стабільне. Але загально за добу вони можуть накопичувати боєкомплект від двох до пʼяти ракет. Тобто на місяць в найкращому для нас випадку накопичити 60 ракет різної номенклатури.

Таку оцінку загалом підтвержують і дані Міноборони. Там вважають, що за 10 місяців великої війни російський ВПК виготовив близько тисячі ракет.

Зокрема найбільше - тактичних сімества Ха (29/31/35/58/59) - аж 450 одиниць. Це приблизно стільки ж, скільки було до повномасштабного вторгнення.

Також досить масово вдається випускати стратегчні серії ХА х-101/555 та 55SM - їх виробили 290 - десь три пʼятих від попередньої кількості.

А ще 150 "Калібрів", їх до агресії у лютому 22-го було 500.

Решту - крилаті та балістичні "Іскандери" і "Кинджали" випускали фактично поштучно - у межах не більше 3 десятків. При цьому найменше у загарбників залишилося Калібрів - лише 9%, балістичних Іскандерів - 11, та Стратегічих типу Ха.

Водночас найбільше збереглося коштовних "Кинжалів" - 53 одиниці, або 84% та ще радіянських С-300. Хоч нині таких не випускають - з часів СРСР їх лишилися тисячі.

Експерти ж відзначають - хай там як, але західні санкції та загальна відсталість російського ВПК даються взнаки. І росія нині змушена ракети економити.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Останній масовий ракетний удар було одночасно зроблено 9-го березня 2023 року. Потім була пауза, і починаючи з 28-го квітня вони розпочали удари обмеженим боєкомплектом. Станом за останій час з 28 квітня по 17 травня вони здійснили 90 пусків по території України. Тобто майже три тижні, за три тижні вони використали ресурс, який раніше вои могли використати за один масований ракетний пуск. Бо я нагадаю, що в них були ракетні пуски 70-80 та навіть 90 ракет.

У будь-якому разі, впевнені аналітики, окупанти не припинять завдавати ракетних ударів по території України, комбінуючи та експериментуючи з засобами ураження, зокрема застосовуючи безпілотники. Однак нині здатність ворога завдавати справді масованих обстрілів суттєво обмежена виробничими можливостями. Та й українська ППО, значно підсилена західними зразками, свою справу виконує на відмінно.