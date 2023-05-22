У Запоріжжі, яке вночі зазнало інтенсивного обстрілу з боку окупантів, частина жителів вранці залишилась без світла. Голова ОВА Юрій Малашко запевняє, що відключення електроенергії не пов’язане з ворожою атакою.

Зберігайте спокій! Проблеми з електропостачанням в обласному центрі не пов'язані з ворожими обстрілами.



На одному з об'єктів сталося загоряння через перевантаження в енергосистемі. У цей час на іншому об'єкті спрацювала система захисту. Причина з'ясовується, а фахівці працюють над відновленням надання послуг.

Секретар Запорізької влади Анатолій Куртєв додав, що енергетики працюють над відновленням електропостачання, яке у Запоріжжі частково зникло у зв’язку з аварійною ситуацією на одному з енергообʼєктів.