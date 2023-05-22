Влада Бєлгородської області запровадила в регіоні режим контртерористичної операції. Це пов'язано з рейдом "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода росії".

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram.

"З метою забезпечення безпеки громадян у Бєлгородській області з сьогоднішнього дня запроваджено правовий режим контртерористичної операції, який встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження", - написав Гладков.

За словами чиновника країни-агресора, такий режим передбачає перевірку документів, що засвідчують особу, зупинення діяльності небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, хімічно та біологічно небезпечні речовини і не тільки.