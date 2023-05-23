Обмін та відновлення водійських посвідчень в "Дії": інструкція [ Редагувати ]
Відсьогодні, 23 травня, у "Дії" стала доступною послуга обміну і відновлення посвідчення водія. Про це інформує Головний сервісний центр МВС.
Подати заявку на заміну свого водійського посвідчення через застосунок можна у кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.
Е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія, при цьому, можна не сплачувати вартість бланкової продукції.
Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в "Дії" потрібно:
перейти до меню "Послуги" та натиснути "Заміна посвідчення водія» або на значок контекстного меню на цифровому водійському та обрати "Замінити посвідчення";
- обрати причину заміни документа;
- підтвердити або вказати місце реєстрації проживання;
- обрати тип посвідчення: цифрове (е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);
- обрати сервісний центр МВС, де зручно забрати пластиковий документ;
- підтвердити або вказати контактні дані;
- підписати заяву.
Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хвилин необхідно оплатити послугу, інакше заява анулюється.
У Сервісному центрі МВС нагадали, що обмін посвідчення водія актуальний, коли: закінчився термін дії наявного у водія документу; написи на бланку затерлись і не читаються; водій змінив особисті дані (прізвище, ім'я, по-батькові, стать); за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове. Відновлення посвідчення водія потрібно у випадках, коли посвідчення водія було втрачено чи знищено, документ викрали тощо.
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