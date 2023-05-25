Виявилась зрадницею: куди зникла Яна Клочкова [ Редагувати ]
Після початку повномасштабної війни чотириразова олімпійська чемпіонка, найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор Яна Клочкова зникла з публічного простору. Шанувальників цікавить питання, де зараз Яна Клочкова.
У програмі "Слава ПРО" Слава Дьомін розповів, що на превеликий жаль вона зрадила Україну і разом з сином поїхала до тимчасово окупованого Криму.
Там Клочкова живе з батьками і за півтора року жодного разу ніяк не прокоментувала повномасштабну війну росії проти України. Спортсменка робить вигляд, ніби взагалі нічого не відбувається.
Свій профіль в Instagram Клочкова закрила, а сторінки у російських соцмережах не видалила:
Таке враження, що Клочкова живе в іншій реальності. Хоча не будемо забувати з ким свого часу вона товаришувала. Нагадаю, що 2006-го Яна була близька до українського президента-втікача Віктора Януковича. І навіть була обрана депутатом харківської міської ради від "Партії регіонів. Мама плавчині Олена Синявська ще 2021-го року у себе в Facebook продовжувала постити георгіївській стрічки.
по темі
У четвер, 25 травня, Рада ЄС ухвалила постанову, яка продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до Євросоюзу
Станом на четвер, 25 травня, тривають бої за Бахмут, ворог стягує додаткові резерви
За добу українські військові знищили понад роту російських окупантів на Таврійському напрямку
Суд визнав винним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова колишнього поліцейського
Розвідка США вважає, що українці можуть бути причетними до атаки дронів на Кремль. За даними розвідників, за інцидентом можуть стояти українські сили спеціальних операцій