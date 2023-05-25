Після початку повномасштабної війни чотириразова олімпійська чемпіонка, найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор Яна Клочкова зникла з публічного простору. Шанувальників цікавить питання, де зараз Яна Клочкова.

У програмі "Слава ПРО" Слава Дьомін розповів, що на превеликий жаль вона зрадила Україну і разом з сином поїхала до тимчасово окупованого Криму.

Там Клочкова живе з батьками і за півтора року жодного разу ніяк не прокоментувала повномасштабну війну росії проти України. Спортсменка робить вигляд, ніби взагалі нічого не відбувається.

Свій профіль в Instagram Клочкова закрила, а сторінки у російських соцмережах не видалила: