Лісові пожежі загрожували й природі, і селам, але окупанти не давали їх гасити.

Майже 81 мільярд гривень - саме таку суму збитків довкіллю на Миколаївщини нарахували екологи від війни. Бойові дії вплинули на водні ресурси, повітря та грунти. Окремо слід виділити об'єкти природно-заповідного фонду.

Так, ситуація в унікальних заповідних зонах на окупованому Кінбурнському півострові, за даними фахівців, наближається до критичної. Тамтешні флора та фауна опинилися під загрозою загибелі. А саму територію ворог щільно замінував. Тему продовжить наступний матеріал.

Окупація Кінбурнського півострова розпочалася з перших днів повномасштабного вторгнення. Ворог заходив з Херсонщини. Починалося все ось так - ці кадри зняв місцевий житель.

Ось мій зруйнований будинок. - Те, що від нього залишилося. - Майже нічого, забирати там було нічого.

Житло Євгена знищили росіяни. За те, що допомагав місцевим тікати. На катері він вивозив їх єдиним можливим шляхом - морем.

Євген Полтавчук, волонтер:

Це було на добровільній основі. Ми спілкувалися з людьми. Після того, що вони накоїли в Бучі, Гостомелі, ми розуміли, якщо вони зайдуть, що буде траплятися. Люди слухалися і виїжджали.

Так вони вивезли близько тисячі селян. Тим, хто залишився, привозили їжу та ліки. А ще місцеві та лісники всіма силами намагалися зупинити пожежі на Кінбурнській косі. Вогонь спалахував від обстрілів чи підпалів у лісах і швидко ширився, згадує Леонід.

Зараз чоловік працює в Миколаївському лісництві. А ще рік тому він - майстер лісу на Кінбурні, і не сподівався, що зможе вирватись з лап окупантів. Орки довго полювали на Леоніда та його колег.

Леонід Шульга лісничий Миколаївського лісництва:

Ми чергували по морю, допомагали ЗСУ, по території вели спостереження. Через телефон нас швидко вирахували. У них радіоелектронна розвідка.

Лісові пожежі загрожували й природі, і селам, але окупанти не давали їх гасити.

Леонід Шульга, лісничий Миколаївського лісництва:

Літав рашистський дрон, і одразу по нас стріляли. Якщо знаходишся довго на одному місці, то туди одразу прилітало.

Рідкісні птахи, червонокнижні рослини, найбільше в Європі орхідне поле, чисте море - ось чим Кінбурнська коса відома у світі. З приходом же російської армії все це під загрозою.

Павло Холодняк, заступник директора Національного природного парку "Білобережжя Святослава":

Вражена територія на даний час понад 50%. Це що стосується Національного природного парку "Білобережя Святослава". Але територія враження екосистеми всього Кінбурнського півострова набагато більше.

Українські фахівці досі не можуть працювати на півострові. Все заміновано. Але науковці, екологи та активісти вже об'єдналися, аби розповісти всьому світові про екологічні злочини росіян.

Євген Полтавчук, волонтер:

Вони не розуміють, де вони знаходяться і наскільки важлива екосистема, яку вони знищують. Ми розуміємо, що потрібно розповсюджувати інформацію. Це буде на весь світ.

Місцеві вірять, що за всі злочини росія буде покарана, а самі вони повернуться додому і відновлять рідний Кінбурн.