В ніч на пʼятницю, 26 травня, окупанти атакували Україну. У Києві уламки збиття ворожої техніки пошкодили дах торгово-розважального центру в Оболонському районі столиці. Про це повідомляється у Telegram КМВА.

Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі, зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без загоряння та критичних руйнувань. Окремі фрагменти впали прямо на територію ТРЦ. Попередньо постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Зазначимо, що вночі, 26 травня, вкотре атакували Україну з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. Повітряна тривога було оголошено по всій території країни. Повідомлялося про роботу сил ППО у Києві та області, вибухи лунали у Дніпрі та інших регіонах.

Атаку було здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. В результаті злагодженої роботи ППО, у повітряному просторі столиці було знищено всі ворожі цілі.