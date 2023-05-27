Історична мить для Туреччини. Завтра в країні відбудеться другий тур президентських виборів. І вперше за два десятки років у противників Ердогана зʼявився реальний шанс здобути владу - кандидат від обʼєднаних опозиційних сил Кемаль Киличдароглу за рівнем підтримки впритул наблизився до чинного президента. У першому турі він набрав майже 45%, тоді як Ердоганові до перемоги забракло піввідсотка.

Саме на Киличдароглу покладають надії прихильники змін у Туреччині та європейської інтергації. Тож чи настане завтра кінець епохи Ердогана? – зʼясовувала Ольга Жидецька.

Стурбовані турки дивляться на табло обмінників. Напередодні другого туру президентських виборів турецька ліра оновила рекорд падіння - курс скотився до 20 лір за долар. Останнім часом жителям країни до такого не звикати. За рік інфляція сягнула 50% і навіть прискорилася упродовж весни. До затяжної кризи в країні призвело уперте втручання турецього президента в економіку. І це один з чинників, які впливають на симпатії турків.

Ясемін Саймаз, вуличний торговець:

Сподіваюся, Киличдароглу переможе. Я підтримую його і підтримуватиму. Щойно почув, що кіло м'ясного фаршу сягуло 450 турецьких лір. Мене це дуже засмучує. Подивіться, я пенсіонер, мені майже 70, але я повинен працювати.

Попри очевидні економічні проблеми, Таїп Ердоган, що керує країною уже два десятки років, продовжує просувати свою ідею особливого шляху Туреччини. У його концепції також важливе місце посідають так звані традиційні мусульманські цінності. Це до вподоби жителям агарарної провінції. Однак відлякує мешканців великих міст, інтелігенцію та молодь.

Нургун Ерен, домогосподарка:

У політиці уряду Ердогана немає місця для жінок. На їхню думку, жінка - це людина, яка повинна залишатися вдома і піклуватися про дітей. Ось чому я хочу, щоб це змінилося. Інакше на нас чекає жахливе майбутнє.

Натомість основний суперник чинного президента - єдиний кандидат від обʼєднання 6 опозиційних партій Кемаль Киличдароглу - обіцяє оновлення економіки, зближення із заходом та світський шлях розвитку Туреччини.

Кемаль Киличдароглу, кандидат в президенти Туреччини від об'єднаної опозиції:

Я знаю всі проблеми Туреччини. Ми знаємо їх усі, і ми їх усі вирішимо. У нас є знання, у нас є досвід і у нас є сила.

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини:

Пан Кемаль стурбований тим, що я зустрічаюся з паном путіним. Він каже: "Я буду виконувати вказівки Заходу, я запроваджу санкції". Ви зовсім не розумієтеся на політиці, пане Кемалю! Лягайте спати, так у світі політики не роблять.

Діаметрально-протилежні бачення майбутнього Туреччини від політичних лідерів, навпіл розкололи і її населення. Для перемоги в першому турі Ердоганові не вистачило якихось пів процента. Тоді як його опонент набрав майже 45%. Тож боротьба за голоси у другому раунді - запекла.

Серпіл Кускай, бухгалтерка:

Сподіваюся, що Таїп Ердоган отримає 55 відсотків, 60 а то й навіть 70 відсотків. Я його дуже люблю. На жаль, у нас так багато невдячних людей. Як каже опозиція? Вони збираються закрити медресе та мечеті.

Разіє Кускай, домогосподарка:

Вони топчуть молитовний килимок. Та хто ви такі? Як ви смієте? Ми - Таїп! Ми за Таїпа до останньої краплі нашої крові. Нехай Господь забере наші життя і віддасть їх йому, поки він при владі.

Явка виборців у першому турі сягнула рекорних 93%. Тож обидва претенденти мають неабияк мобілізувати свій електорат.

Третій кандидат - націоналіст Сінан Оган, що здобув понад 5%, закликав своїх прихильників підтримати Ердогана. З одного боку, це збільшило шанси президента залишитися на черговий термін. З іншого, вважається, що голосували за нього якраз ті, хто Ердоганом невдоволений.

Володимир Фесенко, політолог:

У другому турі важливу роль грає так званий антирейтинг. Ті, хто не визначився, або не взяв участі, або не симпатизував обом кандидатам, якщо вони прийдуть голосувати, от для них важливо, хто для них неприємніший.

Політичні оглядачі кажуть: перевага на цих виборах все таки залишаться в Ердогана. Усе таки він має адмінресурс, та ще й нещодавно підвищив наполовину платню чиновникам. Однак, навіть якщо він залишиться при владі - зміни в Туреччині невідворотні. Занадто серйозні проблеми й протиріччя назбиралися за час його правління.

А от на турецьку економіку у будь-якому разі чекають темні часи. Адже, навіть якщо новий президент візьметься за її оздоровлення, швидко й безболісно воно не настане.