Смертельна ДТП в Києві: суддю Тандира дозволили арештувати [ Редагувати ]
Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у наїзді автомобілем на бійця Національної гвардії в Києві.
Відповідне рішення підтримали всі 14 членів Вищої ради правосуддя.
Зазначимо, під час засідання Тандир та його захисники стверджували, що від надання біологічних зразків він не відмовлявся. Але прокурор уточнив, що Тандир добровільно надав лише частину аналізів. Суддя також заявляв, що не був п'яним.
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