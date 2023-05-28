Соратник Іллі Киви Костя Калоша (Костянтин Бедовой) внесений в базу "Миротворця" [ Редагувати ]
Сепаратист, соратник зрадників Іллі Киви та Віктора Медведчука Костянтин Бедовой, відомий на прізвиська Костя Калоша, внесений до бази зрадників "Миротворець". З перших днів повномасштабного вторгнення Калоша прислужував російським окупантам.
Згідно з даними "Миротворця", Костя Калоша народився 24 квітня 1964 року (код ДРФО: 2422019137). Напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну за вказівкою ФСБ Калоша мобілізував бойовиків для захоплення столичного водоканалу. Бази ДРГ розміщувалися в будинку Калоші (Білогородка, вул. Чорнобильська) та у комерційних будівлях у Києві, які йому належить: по вулиці Казимира Малевича 86Н, а також на вул. Антонова, 4, у приміщенні стоматології, де діє підконтрольна Калоші нарколабораторія. За службу окупантам рф планувала призначити Калошу комендантом села Білогородка на Київщині.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на нерухоме майно Калоші в Києві та області з подальшим відчуженням на користь держави.
За даними "Миротворц"», нині Костя Калоша переховується у місті Барна (Болгарія). ЗМІ також повідомляли, що з Болгарії він міг втекти до Молдови або до Ізраїлю.
Як повідомляли раніше, Костя Калоша – відомий сепаратист, що неодноразово робив антиукраїнські заяви. Він відкрито підтримував Путіна та агресію рф проти України, стверджував, що "Україна та росія – єдина країна – російська Імперія», а "путін – наш лідер". Записував відео з "путін допоможи" та називав воїнів "Азова" вбивцями.
У квітні 2022 року в мережі з'явився відкритий лист Калоші Путіну. У ньому колаборант просить «звільнити Україну від неофашистів», а також надати йому громадянство та політичний притулок у рф.
Ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну екснардеп-зрадник Ілля Ківа та Калоша входили до однієї диверсійної групи. Перший відповідав за політичні рішення та публічну ретрансляцію російських наративів. Другий виконував брудну роботу: наймав бойовиків, організовував для них тренувальні бази, готував провокації.
Наразі Ківа та Калоша підтримують зв'язок. На замовлення Кремля координують так звані сплячі ДРГ в українських містах, а також сприяють загарбникам на тимчасово окупованих територіях: рекрутують колаборантів, знаходять серед місцевих бажаючих шпигувати за партизанами, здавати ворогові позиції українських захисників тощо.
Костя Калоша навряд чи повернеться в Україну, адже українські патріоти оголосили на нього полювання. Навіть якщо сепаратист наважиться з’явитися в Україні, його очікує "теплий" прийом — якщо не від Служби безпеки, то від воїнів, які наразі боронять Україну від російських окупантів та колаборантів, одним з яких є Костя Калоша. Врешті решт вони змусять його відповідати за багаторічну роботу на росію та підривну діяльність проти національної безпеки України.
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