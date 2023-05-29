YouTube з 26 червня відмовиться від Stories [ Редагувати ]
Відеосервіс YouTube з 26 червня відмовиться від розділу Stories - користувачі не зможуть публікувати новий контент, а вже завантажені ролики будуть доступні ще сім днів.
У YouTube пропонують авторам публікувати схожий контент у "Спільнотах" та Shorts.
YouTube представив розділ Stories у 2017 році під назвою Reels. Вони нагадували Stories в Instagram та Snapchat і були доступні для каналів з більш ніж 10 тис. передплатників.
The Verge відзначають, що функція не знайшла свого користувача: навіть ті канали, які могли публікувати Stories, рідко це робили.
Згодом YouTube почав розвивати розділ "Спільноти", де можна встановлювати час зникнення текстових публікацій, а також просувати розділ вертикальних відео Shorts, які сервіс запозичив у TikTok. Раніше в березні 2021 Twitter також відмовився від аналога Stories під назвою Fleets - там функція не протрималася і року.
Нагадаємо, YouTube тестує новий інтерфейс, пошук, курси та ролики з кількома звуковими доріжками.
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