Відеосервіс YouTube з 26 червня відмовиться від розділу Stories - користувачі не зможуть публікувати новий контент, а вже завантажені ролики будуть доступні ще сім днів.

У YouTube пропонують авторам публікувати схожий контент у "Спільнотах" та Shorts.

YouTube представив розділ Stories у 2017 році під назвою Reels. Вони нагадували Stories в Instagram та Snapchat і були доступні для каналів з більш ніж 10 тис. передплатників.

The Verge відзначають, що функція не знайшла свого користувача: навіть ті канали, які могли публікувати Stories, рідко це робили.

Згодом YouTube почав розвивати розділ "Спільноти", де можна встановлювати час зникнення текстових публікацій, а також просувати розділ вертикальних відео Shorts, які сервіс запозичив у TikTok. Раніше в березні 2021 Twitter також відмовився від аналога Stories під назвою Fleets - там функція не протрималася і року.

Нагадаємо, YouTube тестує новий інтерфейс, пошук, курси та ролики з кількома звуковими доріжками.