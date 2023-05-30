На Буковині маріупольці об'єдналися з місцевими жителями і щодня плетуть маскувальні сітки для фронту [ Редагувати ]
Захист для оборонців. На Буковині маріупольці об'єдналися з місцевими жителями і щодня плетуть маскувальні сітки для фронту. І хоч згуртувалися люди не так давно, вже встигли відправити воїнампівтори тисячі квадратних метрів сіток. Маскування роблять з якісних і міцних матеріалів, які не мокнуть, і майже не горять. Більше розповість Ольга Лучек.
Микола Володимирович - інженер-конструктор. У рідному Маріуполі мав потужний бізнес, займався металообробкою, ливарним виробництвом та найбільше пишається останнім своїм проєктом - спорудженням швидких будинків за канадською технологією. Пригадує, за тиждень могли звести двоповерховий дім на 100 квадратних метрів. Та життя чоловіка враз змінилося.
Микола Гаркуша, переселенець із Маріуполя:
Оскільки прийшла русня, усе в нас там зруйновано, ми винуждені були оттуда уезжать, і вирішили искать чим допомогти нашим Збройним силам, бо ми дуже хотіли повернутися у Маріуполь, щоб відбудовувати там, дуже багато роботи там у нас.
Тож аби підтримати українських військових, вирішити плести маскувальні сітки на техніку, окопи та бліндажі. Микола Володимирович скористався своїм досвідом і спроєктував спеціальне обладнання, щоб сітки були якісними,. Є тут і стенд швидкої та зручної порізки спанбонду.
Микола Гаркуша, переселенець із Маріуполя:
Здесь удобно, тут зразу два прореза сделал три ленти готовы. Один раз - 5 метрів. Бачите, сколько нарезано и сколько плетется.
Як основу використовують міцну синтетичну сітку. У неї вплітають стрічки зі "спанбонду" - він, як кажуть, стійкий до високих і низьких температур, швидко сохне, а ще - не горить. Воїни такого захисту дуже потребують.
За день земля нагрівається і вночі всі траншеї світяться, навколишнє середовище вистигає, земля знизу світиться, кілька градусів різниці і вони всі світяться, при цьому можна скадати карту вогневих позицій противника, так противник наш і робе, і для того, щоб цього уникнути, потрібні маскувальні сітки.
Тож у волонтерів чергове завдання - необхідно накрити 2 з половиною тисячі квадратних метрів окопів. Лише за травень вони вже змогли захистити понад 700 метрів. Наразі завершують ось цю маскувальну сітку розміром 6 на 3 метри.
Анна Шадріна, переселенка з Маріуполя:
Ось зараз ми закриваємо дві лінії оборони окопів і бліндажів на Запорізькому нулі, хлопці нам говорять: "Дівчатка,зараз сухіша трава, тепер, будь ласка, добавте оливки, заберіть коричневий або добавте". Тобто виконання кожного замовлення коригується під хлопців.
Володимир Дорош, волонтер:
Наша задача - за літній період з Божою допомогою і людьми, які приходять щоденно і плетуть сітки, сотні, хочеться тисячі маскувальних сіток, аби вся техніка, яка є у хлопців, була замаскована.
З таким маскуванням наших воїнів не помітить жоден ворожий дрон, переконані волонтери. Кожну сітку роблять легкою, щоб її можна було швидко транспортувати і встановити на позиціях. Ось і ще один рулон готовий до відправки.
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