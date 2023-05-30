Євросоюз пообіцяв притягнути до відповідальності російське керівництво за терор та вбивство цивільного населення. Про це написала у Twitter речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі після масованих повітряних атак на Дніпро та Київ. Завдання українців - документувати кожен злочин рашистів. І зараз правоохоронці це роблять. Працюють на місцях обстрілів та повітряних атак, а також на деокупованих територіях. Наша наступна історія про криміналістів. Вінничанин Юрій Харченко повернувся з Херсонщини. Там разом із колегами фіксував злочини росіян - дивіться далі.

Юрій Харченко, криміналіст ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

У двохтисячному році я поступив у Луганську академію внутрішніх справ. На той час Луганськ ще був нашим.

Юрій Харченко - у поліції вже 20 років. Після навчання повернувся до рідної Вінниччини.

Перше, на шо я виїхав - це було ДТП. Перший раз я стикнувся з трупом людини.

Тепер за плечима криміналіста - сотні зафіксованих злочинів. Проте не думав, що доведеться мати справу з воєнними.

Юрій Харченко, криміналіст ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

Як раз у той день з 23-го на 24 те я чергував. Тут, на місці. І 24-го вночі мені дзвонить жінка, і каже: в нас вибухи! Я кажу: я знаю, що в нас вибухи. А тоді по всій країні почалася ракетна атака. І вона каже: це що? А я кажу: цевійна.

А далі були ротація за ротацією - днями Юрій повернувся з Херсонщини.

Села, хати, і хати видно, як розгромлені ракетними атаками, градами… Синя плівка, такий горизонт, і ти бачиш ці хати, усі у синій плівкє….

На деокупованих територіях поліцейські збирали докази.

Юрій Харченко, криміналіст ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

Де вони проживали, що наробили із самими зданіями, були пошкоджені і школи і садочки, дуже багато, сільські ради, фапи, лікарні.

Після відступу рашисти обстрілювали місця колишньої дислокації, щоб знищити сліди своїх злочинів. А ще - полювали на наших воїнів та правоохоронців.

Там постійні обстріли, скидають з дронів Воги, міни. Ми старалися своєю лабораторією, коли вʼїжджали у дані села - ховати її. Да, було страшно. Скажу. Тому що воно летить, і летить дуже голосно, і ти не знаєш, де воно впаде.

Юрій пригадує, як із колегами опинявся за крок від смерті.

Юрій Харченко, криміналіст ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

Одного дня ми теж поїхали в одне із сіл, і при вʼїзді, це було зранку, при вʼїзді, неподалік від нас, ми як раз їхали по дорозі - прилетіла ракета…. Ми не доїхали буквально до вибуху 300 метрів. Це було секундне діло. Якби ми бистріше трохи поїхали - достало б і нас….

Та до ризику і свисту снарядів на головою з часом звикаєш, каже Юрій. Саме так живуть селяни на Херсонщині.

По всіх селах десь 5-10 процентів від всього населення.

Усі вони - свідки, які допомагають правоохоронцям. Підказують, де базувалися окупанти, і де вбивали людей.

Юрій Харченко, криміналіст ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

Вони зарізали одного чоловіка… і його поховали на кладовищі вже місцеві, нам прийшлося цей злочин розглядати, ми робили ексгумацію. Були катівні. Ми тоже їх оглядали. Знаходили й стяжки, й документацію. Дуже багато документації. Яку вони залишили після себе. Із підтвердженням, хто там стояв, фамілії, імʼя, отчєства…

Подекуди, щоб зафіксувати слідову інформацію, криміналістам доводилося йти за спинами саперів. Зараз Юрій повернувся до Вінниці. Тут теж не бракує злочинів, які потрібно фіксувати.

Може це характер такий, досвід роботи. Я не змінив свою думку про дану професію, я з нею живу.

А результат своєї роботи криміналіст бачить лише таким:

Юрій Харченко, криміналіст ГУ НПУ у Вінницькій обл.: