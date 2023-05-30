Закарпатки готують домашні голубці і відправляють військовим на фронт [ Редагувати ]
Далі - матеріал з кулінарного фронту. Закарпатки готують домашні голубці і відправляють військовим на фронт. Продукти та все необхідне безкоштовно приносять люди з усієї громади. На волонтерській кухні побувала Ірина Ковальчук.
Жінки закарпатського села Веряця збираються після роботи на свій кулінарний фронт. На подвір'ї - вже кипить робота. Парять капусту...
Анна, волонтерка:
Капусту для голубців нарубали дівчата на полі. Ми не купуємо! У нас є добрі люди, які нас спонсірують капустою.
На кухні між жінками - чіткий розподіл обов'язків.
Ірина Світлик, волонтерка:
Смажимо цибульку, щоб заправити наш фарш. Цибульку ріжемо дрібненько, так голубці найсмачніші. До цибульки додаємо чорний перець, паприку, бо це є родзинка закарпатських голубців.
Останні приготування - і почнуть крутити.
Марія, волонтерка:
Для того, щоб була м'яка капустина, закручувався гарно голубчик - ми її чистимо.
Крутять голубці швидко, кажуть, руки вже набиті!
Із завзятістю, з усьою душею. Тому що в мене там чоловік. Але я все рівно стараюся для всіх солдат. Воюють вони, захищають Україну і нас.
Продукти, а це на місяць: двісті кілограмів рису, 250 кілограмів м'яса, понад 500 - капусти - дають небайдужі закарпатці та волонтери. Далі голубці розфасовують і тушкують у автоклавах.
Ірина Світлик, волонтерка:
Заливаємо томатною сумішшю і запаюємо запайщиком. На відміну від скла, вони не б'ються, не перемерзають, під впливом сонця ніяк не псуються.
А ще збергіаються 2 роки, зручно транспортуються, легко відкриваються...
Ірина Світлик, волонтерка:
Військовим, дійсно, не хватає того домашнього тепла, домашньої страви, яка їм нагадає про маму, про дружину!
За місяць на фронт відправляють півтори тисячі порцій.
Ірина Світлик, волонтерка:
Це прапор підписаний Мадяром та його підрозділом.
Отримали файні і наші улюблені голубці з моєї батьківщини - з Королева! Хочу подякувати Ірині Світлик і всім дівчатам.
Ірина Світлик, волонтерка:
Тут у нас прапор підписаний 18 різними підрозділами! І всі ці захисники їли наші голубці!
Їдять не шкодуючи - все до кінця! Файно вам дякуємо! Слава Україні! Героям Слава! До Перемоги!
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