Далі - матеріал з кулінарного фронту. Закарпатки готують домашні голубці і відправляють військовим на фронт. Продукти та все необхідне безкоштовно приносять люди з усієї громади. На волонтерській кухні побувала Ірина Ковальчук.

Жінки закарпатського села Веряця збираються після роботи на свій кулінарний фронт. На подвір'ї - вже кипить робота. Парять капусту...

Анна, волонтерка:

Капусту для голубців нарубали дівчата на полі. Ми не купуємо! У нас є добрі люди, які нас спонсірують капустою.

На кухні між жінками - чіткий розподіл обов'язків.

Ірина Світлик, волонтерка:

Смажимо цибульку, щоб заправити наш фарш. Цибульку ріжемо дрібненько, так голубці найсмачніші. До цибульки додаємо чорний перець, паприку, бо це є родзинка закарпатських голубців.

Останні приготування - і почнуть крутити.

Марія, волонтерка:

Для того, щоб була м'яка капустина, закручувався гарно голубчик - ми її чистимо.

Крутять голубці швидко, кажуть, руки вже набиті!

Із завзятістю, з усьою душею. Тому що в мене там чоловік. Але я все рівно стараюся для всіх солдат. Воюють вони, захищають Україну і нас.

Продукти, а це на місяць: двісті кілограмів рису, 250 кілограмів м'яса, понад 500 - капусти - дають небайдужі закарпатці та волонтери. Далі голубці розфасовують і тушкують у автоклавах.

Ірина Світлик, волонтерка:

Заливаємо томатною сумішшю і запаюємо запайщиком. На відміну від скла, вони не б'ються, не перемерзають, під впливом сонця ніяк не псуються.

А ще збергіаються 2 роки, зручно транспортуються, легко відкриваються...

Ірина Світлик, волонтерка:

Військовим, дійсно, не хватає того домашнього тепла, домашньої страви, яка їм нагадає про маму, про дружину!

За місяць на фронт відправляють півтори тисячі порцій.

Ірина Світлик, волонтерка:

Це прапор підписаний Мадяром та його підрозділом.

Отримали файні і наші улюблені голубці з моєї батьківщини - з Королева! Хочу подякувати Ірині Світлик і всім дівчатам.

Ірина Світлик, волонтерка:

Тут у нас прапор підписаний 18 різними підрозділами! І всі ці захисники їли наші голубці!