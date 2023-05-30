Атака дронів на Москву: Соловйов закликав "розібрати" Київ, Одесу, Дніпро та Львів [ Редагувати ]
російський пропагандист Володимир Соловйов істерично відреагував на атаку дронів по Москві.
Про це він заявив у прямому ефірі своєї авторської пропагандистської програми.
Традиційно Соловйов знову погрожував знищити українські міста. Він запевнив росіян, що рф нібито воює не з Україною, а з НАТО.
"Ця війна торкнеться кожного. Ми воюємо з НАТО. НАТО поставило все на знищення росії. А Київ розібрати. Одесу, Харків, Львів, Івано-Франківськ — розібрати. Сьогодні туди мають піти удари набагато жорсткіші, ніж зараз", — закликає рупор Кремля до воєнних злочинів.
Судячи з його риторики, пропагандист навіть задоволений ударами по Москві, адже "чим швидше жителі Москви, Єкатеринбурга, Челябінська, Санкт-Петербурга, Челябінська усвідомлюють, що йде війна, і перейдуть на військові рейки, тим швидше ми (росія. – Ред.) переможемо".
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