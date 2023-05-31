У середу, 31 травня, у росії заявили про масований обстріл прикордонного міста Шебекіно. Воно знаходиться за 7 км від кордону з Україною в Бєлгородській області. Про це повідомляється у Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Четверо людей поранені, з міста через обстріли евакуюють 300 дітей.

Обстріл трапився близько 3 години ранку. За словами Гладкова, удар по місту був масованим, без потерпілих не обійшлося.

Чотири людини постраждали. Двох оперативно доправили до лікарні Бєлгорода.

За словами Гладкова, Шебекіно було атаковано нібито з "Града" і наслідки обстрілу не втішні: вибиті вікна, посічені фасади та дахи у 8 багатоповерхівках, 4 приватних будинках, а також у школі та 2 адмінбудівлях. Один магазин повністю згорів, пошкоджено 12 автомобілів.

Гладков визнав, що ситуація в Шебекіно "погіршується". Саме тому вже від сьогодні із міста почнуть евакуювати дітей.