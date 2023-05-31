У рф заявили про масований обстріл: почалась евакуація [ Редагувати ]
У середу, 31 травня, у росії заявили про масований обстріл прикордонного міста Шебекіно. Воно знаходиться за 7 км від кордону з Україною в Бєлгородській області. Про це повідомляється у Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
Четверо людей поранені, з міста через обстріли евакуюють 300 дітей.
Обстріл трапився близько 3 години ранку. За словами Гладкова, удар по місту був масованим, без потерпілих не обійшлося.
Чотири людини постраждали. Двох оперативно доправили до лікарні Бєлгорода.
За словами Гладкова, Шебекіно було атаковано нібито з "Града" і наслідки обстрілу не втішні: вибиті вікна, посічені фасади та дахи у 8 багатоповерхівках, 4 приватних будинках, а також у школі та 2 адмінбудівлях. Один магазин повністю згорів, пошкоджено 12 автомобілів.
Гладков визнав, що ситуація в Шебекіно "погіршується". Саме тому вже від сьогодні із міста почнуть евакуювати дітей.
Починаємо віднині вивозити дітей із Шебекинського та Грайворонського округів. Сьогодні перших 300 дітей буде відправлено до Вороніжа.
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