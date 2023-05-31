Виставляла роботу ППО: у київської співачки проводять обшуки [ Редагувати ]
У середу, 21 травня, у київської співачки та за сумісництвом колишньої дружини наркобарона Чернецького Інни Воронової, яка виставляла роботу ППО, відбуваються обшуки СБУ.
Правоохоронці готуються вручити їй підозру.
16 травня Воронова зняла роботу ППО та вказала геолокацію, звідки спостерігала за нею. Її відео швидко поширили пропагандисти.
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