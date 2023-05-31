У росії зріс попит на домовини

У росії в період із січня 2022 року по квітень 2023-го вартість кремації зросла на 36% - з 21 тис. до 28,7 тис. рублів.

Риття могили подорожчало на 13%, до 8,8 тис. рублів, а виготовлення труни - на 52%, до 7,7 тис. рублів. Матеріали Росстату наводить "Российская газета".

Заступник голови комісії з питань поховальної справи Громадської ради при мінбуді рф Володимир Родькін розповів виданню, що з початку пандемії COVID-19 вартість похорону в росії зросла майже на 30%. Зараз поховання коштує приблизно 120 тис. рублів, а кремація - 50 тис. руб.

Як причину зростання цін на ритуальні послуги, називають значне подорожчання пиломатеріалів за останні два-три роки.

Відповідно до російського законодавства, при сплаті поховання власним коштом громадяни рф можуть повернути частину грошей, отримавши компенсацію від держави.

З 1 лютого 2023 року розмір федеральної допомоги на поховання - 7 793 руб. Крім того, передбачено збільшені допомоги та міські доплати до допомоги. Так, у Москві з лютого компенсація дорівнює 21,7 тис. руб., у Санкт-Петербурзі - 12,4 тис. руб.