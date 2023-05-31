В Україні зупинили друк бланків закордонних паспортів [ Редагувати ]
Друк бланків закордонних паспортів в Україні призупинено через збій на поліграфічному комбінаті "Україна", що стався у березні. Про це повідомив консул України у Чорногорії Михайло Шматов.
Відповідаючи на багаточисленні питання. Нажаль, на поліграфі Україна, який централізовано друкує всі паспорти, стався збій, відповідно жоден з паспортів, оформлених після початку березня ще не надрукований. Така ситуація в усіх Посольствах і ніяк від нас не залежить. Прохання з розумінням поставитися до ситуації.
25 травня Державна міграційна служба повідомила, що центр видачі українських документів розпочав роботу в Мадриді.
Паспортні сервіси вже працюють у Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав), Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага), Іспанії (Валенсія) та Німеччині (Кельн, Берлін).
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