Країни Заходу мають надати Україні гарантії безпеки, оскільки вона продовжує протистояти російській агресії.

Як повідомляє Barron's, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

За його словами, гарантії безпеки для України від країн Заходу мають бути "відчутними та надійними".

При цьому глава французької держави підкреслив, що Україна сьогодні захищає Європу і тому "гарантії безпеки в багатосторонніх рамках" для нашої країни - в інтересах західних держав.