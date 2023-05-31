Ердоган не поїде на саміт Європейської спільноти в Молдову [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не поїде до Молдови на європейський саміт.
За словами трьох анонімних осіб, які брали участь у підготовці саміту, Ердоган відмовився від участі в останні хвилини.
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В Туреччині вже підрахували більш як 65% голосів виборців
Саме на Киличдароглу покладають надії прихильники змін у Туреччині та європейської інтергації. Тож чи настане завтра кінець епохи Ердогана? – зʼясовувала Ольга Жидецька.