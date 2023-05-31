ООН запропонувала Україні та рф "взаємовигідну" угоду - ЗМІ [ Редагувати ]
ООН запропонувала сторонам "зернової угоди" - Києву, Москві та Анкарі - розпочати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку через Україну.
Про це пише Reuters.
За даними видання, це нібито дозволить врятувати угоду, яка дозволяє безпечний чорноморський експорт зерна. Джерело Reuters також заявляє, що Україна та Туреччина нібито вже погодились на дану пропозицію, і ООН чекаю відповіді від рф.
Офіційно в ООН дану інформацію наразі не прокоментували.
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