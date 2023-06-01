Україна отримала потужну підтримку від своїх союзників у питанні постачання винищувачів військовим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові.

За його словами, він отримав рішучу підтримку з боку союзників, присутніх на саміті в Молдові, у питанні надання Києву винищувачів для відсічі російським військам.

Також Зеленський повідомив, що підписав угоду зі своїм румунським колегою Клаусом Йоханнісом, яка посилює підтримку Бухарестом "євроатлантичної інтеграції України".

"Це важливий крок напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі", - сказав президент.