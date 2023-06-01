У перший день літа, в Міжнародний день захисту дітей російські терористи убили дитину в одному з районів Києва. В результаті обстрілу десятьма ракетами "Іскандер", загинули двоє жінок та 9-річна донька однієї з них. Втім трагедія обтяжена тим фактом, що сталася вона на порозі укриття в дитячій поліклініці.

Бомбосховище було зачинене. Рідні загиблих запевняють: укриття просто не відкрили, люди гупали у двері й в той момент прилетіло. Як таке сталося в столиці країни, яка місяць перебуває під масованими обстрілами, і хто має за це відповідати - з'ясовував Олександр Васильченко.

В один момент ця жінка втратила донку й онучку. Під час нічної атаки на Києв цієї ночі вони бігли в укриття, яке мало б їх врятувати.

Катерина Дідух, жителька Києва:

Ми майже одразу прийшли сюди, бо почули крик сусідів, що пропали донька з онучкою. Ще досі не знаємо, де хто. Вони бігли сюди сховатися. Тут було, на жаль, закрито.

Врятуватися від обстрілу у бомбосховищі дитячої лікарні разом з сім'єю намагався і Ярослав.

Ярослав Рябчук:

Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили. Люди стукали, і в той момент прилетіло, не знаю, уламок чи що там. Я не знаю.

Чоловік запевняє, двері під час повітряної тривоги двері в лікарню були зачинені.

Ярослав Рябчук, житель Києва:

Я побіг на ту сторону, щоб відкрили, і якраз в цей момент це сталося. Була дружина, дитина там. Ну з дитиною все добре, а дружина загинула. Дуже довго стукали, ніхто не відкрив. Були жінки, діти.

70-річний охоронець, який мав відкрити двері лікарні, нині сам під доглядом медиків. Керівництво лікарні переконує, чоловік намагався відчинити вхід. Втім люди стверджують, це вже не вперше вони не можуть потрапити до укриття.

Він завжди не відкривав. він оце в трусах, поки відчинить. От так і трапилося. Вони поки добігли, ще й не могли його розбудити, розумієте? І це було часто. Не сьогодні тільки. До нього було багато претензій.

Вже зранку біля місця трагедії начальник Київської міської військової адміністрації заявив, справою займаються правоохоронні органи. Винних мають покарати.

Сергій Попков, начальник Київської міської військової адміністрації:

Якщо був закритий - це одна справа, якщо був відкритий вхід центральний, то люди можливо не встигли дійти. Якщо є винна певних посадових осіб в тому, що закрито було, не виконали свої обов'язки, однозначно, наслідки будуть для них зрозумілі.

Втім цих наслідків можна було уникнути, запевняють люди, якби відповідні органи вчасно реагували на скарги.

Всі ходили скаржилися, писали скарги, дзвонили у всі служби - і всі казали, що тут все нормально, все чудово. - Після вибуху я його підняв п'яним, щоб ви розуміли. Вибух трапився, він так і лежав. Я його знайшов внизу. Я зайшов вниз, сам він у бомбосховищі був. - Ми розмовляли позавчора з завідуючою, вона сказала, що це не укриття, що я не знаю, хто за це все відповідає.

Втім, у міській військовій адміністрації, кажуть, про скарги не чули.

Роман Ткачук, директор Департаменту муніципальної безпеки Київської військової державної адміністрації:

По цьому укриттю до нас скарг від мешканців не поступало. Ми проводили перевірку об'єктів, по яких надходили скарги, по цьому об'єкту скарг не було. - Мешканці кажуть неправду? - Я не оскаржую це, ми розбираємося з районною адміністрацією, яка інформація до них доходила, що робилось. Головний лікар каже про те, що сховище працює, охоронець, йому 70 років, він зараз знаходиться в лікарні, він відкривав центральний вхід і надавав доступ до сховища.

Сергій Попков, начальник Київської міської військової адміністрації:

У нас всі скарги, які надходять, то ми їх систематизуємо, і в нас реакція... - Погана якась систематизація. - Можливо, недостатня.

Ворожа ракета влучила між дитячою лікарнею і дитсадком. Вибуховою хвилею пошкоджені кілька десятків багатоповерхівок і автівки. З самого ранку рятувальники ліквідують наслідки атаки. Через розбите вікно пан Петро показує місце влучання ракети.

Чоловік каже, дивом уламки скла не посипалися на нього.

Петро, житель Києва:

Я нічого не зрозумів. Прокинувся від удару. Дивлюся, все посипалося. Вибух був такий, наче по квартирі вдарило. Навіть повідкривались шухлядки, настілки сильний був удар.

Майже у всіх прилеглих будинках вибиті вікна. З балконів обсипалася обшивка.

Антоніна Сорокіна, жителька Києва:

Як бахнуло, мене підкинуло на ліжку, я впала за ліжко. Ще раз бахнуло, вилетіло скло з балкона і пробило міжкімнатні двері, і вилетіло все скло у коридор.

Допомогти відновити житла людей обіцяють у КМДА.

Віталій Кличко, Київський міський голова:

Зараз ми проведемо акти пошкоджень, відносно цього ми вже зможемо сказати чіткі терміни. Нам потрібно знати, що потрібно, яка кількість у нас руйнувань, які заходи ми повинні зробити, для того, щоб максимально швидко допомогти людям повернутися у свої домівки.

Пізніше мер столиці у своєму телеграм-каналі звернувся до Офісу президента та уряду з пропозицією відсторонити голову Деснянського району столиці Дмитра Ратнікова та керівника поліклініки, біля зачиненого укриття якої вночі загинули троє людей.