Під Мелітополем підірвали автомобіль з колаборантами та окупантами [ Редагувати ]
У пʼятницю, 2 червня, в окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали автомобіль з колаборантами та окупантами.
Про це заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
Колаборантам і окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п’ятниці. Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались - авто з чотирма прихильниками кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення.
Зазначається, що серед них був і бізнесмен місцевого розливу Давидюк - власник кафе "Гетьман", який гостинно годував росіян. Мер Мелітополя додав, що зараз уточнюється інформація щодо загиблих росіян.
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