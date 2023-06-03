Отруйна хмара, яка накриє відразу три країни. У Криму окупанти готують провокацію на заводі "Кримський Титан". Територію підприємства активно зараз обкладають вибухівкою.

Для чого? І яку небезпеку знов створили рашисти не лише для України, а для себе самих? Даніїл Снісар розкаже більше.

Відчувають свою неминучу поразку, тому і створюють провокації, нехай й такі, що можуть самим же й зашкодити. Окупанти в Криму вчергове вдаються до злочинів.

Цього разу замінували територію промислового гіганта - заводу "Кримський Титан". Першими про це кілька днів тому повідомили агенти партизанського руху "Атеш", які працюють на території півострова.

Агент "Атеш" повідомляє про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ. Очевидно, рашисти вважають, що українські сили незабаром будуть на адмінкордоні з Кримом.

А напередодні цю інформацію підтвердили вже й у Херсонській обласній військадміністрації. Там ведуть постійний моніторинг ситуації та готуються оперативно реагувати на загрози, які можуть виникнути.

Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації:

Постраждають мешканці АР Крим і, як мінімум ще сім областей України. А також Туреччина і сама країна-агресор. Мінування заводу відбувається, аби зупинити ЗСУ. А також звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Ворог відчуває свою поразку, і від цього діє все жорсткіше і зухваліше.

"Кримський Титан" - це підприємство із виробництва титанової продукції. Його потужності розташовані біля міста Армянськ, регіон, який по суті, сполучає півострів з материковою частиною країни. На думку військових експертів, окупанти неабияк бояться контрнаступу саме на цьому напрямку.

Роман Світан, військовий експерт:

Для того, щоб затримати наші війська, які наступають, росіяни прогнозують захід через Армянськ. Ось вони зараз у тому числі мінують і "Кримський Титан". Росіяни за можливими шляхами прямування наших військ намагаються промінувати практично все - від Запорізької атомної станції до "Кримського Титану".

Ще один з варіантів, навіщо потрібні ці провокації на заводі - може бути тиск на міжнародну спільноту.

Мета та ж сама - зупинити у такий спосіб просування Збройних сил. Але вже шляхом маніпуляцій та погроз.

Денис Попович, військовий оглядач:

Очевидно що вони його заміновували для того, щоб підготувати: а) для оборони; і б) знову ж таки, використовуючи приклад ЗАЕС, використовувати його як засіб шантажу у разі наближення Збройних сил України до адміністративних кордонів поки що окупованого Криму. Можуть сказати, що якщо ви далі будете просуватися, ми там підірвемо щось, буде погано всім.

Роман Світан, військовий експерт:

Все залежатиме від засобів хімічного захисту. І готовності наших військ, що наступають - ці засоби застосувати. Для того, щоб пройти хмару доведеться зібрати достатню кількість сил та засобів, підтягнути резерви, а це час. Саме на цей час розраховують росіяни.

До чого може призвести реалізація російського сценарію з підриву хімікатів? На думку екологів, з якими ми спілкувалися: найбільшої шкоди зазнає саме навколишнє середовище.

Анна Амбросова, промисловий еколог:

Викиди діоксиду сірки, хлороводню, інших речовин, які там можуть бути, спричинять скоріш за все вплив на біоту, на гідробіоти, на рослини. Поруч розташовані деякі об'єкти природно-заповідного фонду. Саме для рослин ці кислотні викиди можуть спричинити певний негативний плив. Тому скоріше за все ми тут кажемо про екоцид. Військовій дії рф спричиняють екоцид.

Про масштаби ймовірної катастрофи говорити важко, кажуть екологи.

Адже, достеменно невідомо, що саме і в якій кількості зараз є на території хімпідприємства. Але, беззаперечно для людей - викиди теж матимуть негативні наслідки. Але шкоди можна уникнути, якщо вчасно подбати про безпеку.

Анна Амбросова, промисловий еколог:

Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна, двері, і чекайте офіційних повідомлень. Якщо вас застала хмара речовини на вулиці - найпростіше, що ви можете зробити - це захистити органи дихання, тобто, дихайте через одяг. Якщо ви бачите хмару, то рухатись ні в якому разі вздовж цієї хмари розповсюдження не можна, треба рухатися в бік.

У 2018-му окупанти вже провокували катастрофу на "Кримському Титані".

Тоді через хімічний викид довелося евакуювати й працівників із заводу, і родини з дітьми з міста. Причиною екотрагедії росіяни тоді назвали начебто дефіцит води у в кислотонакопичувачі підприємства. Щоправда, яка саме речовина потрапила в повітря так і не сказали. Але з проблемами по здоров'ю жителі Армянська звертаються й досі.

І уявити зараз масштаби катастрофи, якщо завод підірвуть - страшно.