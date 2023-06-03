Коли і яким чином російські військові та їхні командири, які віддавали накази, відповідатимуть за свої дії? Аби обговорити це, американські конгресмени викликали на розмову спецпредставницю Держдепу, яка опікується і фіксацією таких злочинів росіян, і допомогою Україні у проведенні розслідувань. Наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко почув головні меседжі.

Допомогти Україні розслідувати, зафіксувати, оформити всі свідчення і речові докази так, щоб їх потім можна було використати під час міжнародного процесу. Все це завдання, якими опікується команда посла Бет Ван Шаак - спецпредставниці Держдепу США. На якому все етапі й що саме роблять Штати, аби прискорити процес - цікавить зараз і Конгрес, де організували щодо цього спеціальні слухання, під час яких з'ясувалося багато цікавих деталей.

Починаючи від того, що Москва, яка публічно заявляє, що юрисдикцію Міжнародного кримінального суду не визнає, виявляється намагалася заслати туди законспірованого співробітника своєї військової розвідки.

Бет ван Шаак, спецпредставниця Держдепартаменту США:

Спробували влаштувати стажера, який видав себе за аспіранта із Бразилії. Зараз ми його звинувачуємо у державній зраді, шпигунстві. Він жив у Штатах під прикриттям. І це те, що робить росія аби захистити себе від цього конкретного розслідування.

Те, із чим Штати допомагатимуть тепер Гаазькій Феміді, зокрема, кібербезпека і захист даних. А от з Україною - окремий напрямок взаємодії.

Бет ван Шаак, спецпредставниця Держдепартаменту США:

У нас є величезні можливості допомогти із проведенням розслідування, використовуючи й розвідувальні дані, і допомогу наших дипломатів та експертів. Є багато способів, як ми можемо підтримати Україну - і один з них захист свідків. Тих, хто захоче дати докази. І нам важливо підтримувати відкриті лінії зв'язку з різними міжнародними організаціями - не лише із судом.

Все це потрібно, щоб із часом створити трибунал, який має працювати за українським законодавством, але мати іноземних учасників процесу - наприклад, обвинувачів. Причому обговорюється план, що з'явитися такий трибунал може ще до закінчення війни - просто тимчасово він дислокуватиметься по-сусідству, у Європі.

Бет ван Шаак, спецпредставниця Держдепартаменту США:

Ця структура могла б базуватися за межами України з міркувань безпеки, але потім повернутися в Україну, коли прийде час. А ми поки продовжуємо інвестувати в українську судову систему й органи прокуратури, що дасть свої плоди, оскільки Україна продовжує реформи. Тому ми й пропонуємо створити міжнародний трибунал. А Україна скликала групу, щоб об'єднати експертів, вивчити різні моделі та спробувати знайти консенсус, щоб рухатися вперед.

На пряме запитання конгресменів посол каже так: цей трибунал матиме повноваження обвинувачувати й особисто путіна. Втім, є особливість - з моменту, коли він перестане бути президентом. Всіх решту - каже міс ван Шаак - можна буде притягувати до відповідальності одразу щойно структура запрацює. А поки все лише формується, у команди посла ван Шаак є першочергове завдання. Діти. За даними, які має Конгрес, з України вивезено більше 19 тисяч малюків. Їх частково віддають у прийомні родини, після чого зміняють прізвища. Тому Держдеп просто зараз шукає тих, кого вивезли.

Бет ван Шаак, спецпредставниця Держдепартаменту США: