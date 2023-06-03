В Естонії почалися масштабні військові навчання [ Редагувати ]
В столиці Естонії почались найбільші в цьому році військові навчання. Для них було залучено 50 кораблів НАТО. Про це повідомляє ERR.ee.
Сьогодні в Таллінні розпочались найбільші цього року навчання в Балтійському морі Baltops 23, у яких беруть участь 50 бойових кораблів НАТО.
На навчаннях відпрацьовують взаємодію сухопутні, повітряні та військово-морські сили 20 країн. Загалом у 52 навчаннях Baltops беруть участь близько 6000 військовослужбовців військово-морських, сухопутних і повітряних сил. Протягом двох тижнів союзники відпрацюють, серед іншого, протичовнову і протиповітряну оборону, знешкодження боєприпасів і медико-рятувальні операції.
Естонія готувалася до навчань приблизно три роки. Командувач ВМС Естонії Юрі Саска сказав, що такої кількості кораблів у Таллінні ніколи раніше не було.
У 2016 році учасників було трохи менше, тобто тільки морська піхота і їхні кораблі. Але ще ніколи не було такого, щоб усі кораблі починали навчання з Таллінна.
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