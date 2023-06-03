В столиці Естонії почались найбільші в цьому році військові навчання. Для них було залучено 50 кораблів НАТО. Про це повідомляє ERR.ee.

Сьогодні в Таллінні розпочались найбільші цього року навчання в Балтійському морі Baltops 23, у яких беруть участь 50 бойових кораблів НАТО.

На навчаннях відпрацьовують взаємодію сухопутні, повітряні та військово-морські сили 20 країн. Загалом у 52 навчаннях Baltops беруть участь близько 6000 військовослужбовців військово-морських, сухопутних і повітряних сил. Протягом двох тижнів союзники відпрацюють, серед іншого, протичовнову і протиповітряну оборону, знешкодження боєприпасів і медико-рятувальні операції.

Естонія готувалася до навчань приблизно три роки. Командувач ВМС Естонії Юрі Саска сказав, що такої кількості кораблів у Таллінні ніколи раніше не було.