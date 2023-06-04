Духів день або день Святого Духа - християнське свято, яке завжди припадає на наступну після Трійці дату. 2023 року Трійця припадає на 4 червня, тому день Святого Духа будемо святкувати 5 червня.

Серед наших предків це свято вважалося днем вшанування землі, трав і зелені. Саме від цієї дати починався так званий Русальний тиждень, тому було заведено шанувати русалок, водних, лугових і лісових духів.

Існувало чимало переказів, згідно з якими русалками ставали ті дівчата, які передчасно пішли з життя, так і не вийшовши заміж. Люди намагалися задобрити цих створінь, щоб вони не заподіяли жодного лиха живим. Наприклад, на березі річок і водойм залишали різний одяг, рушники, тканину.

З особливою повагою ставилися до дерев і джерел, проводили освячення води в колодязях, а також виходили в луги й ліси, щоб зібрати трави для лікування різних хвороб. Вірили, що саме в цей період вони наділяються особливою силою.

Часто йшли до лісу веселою компанією, а не наодинці. Під час такої прогулянки їли, пили, співали, танцювали і по-різному веселилися.

Також намагалися зранку вмитися водою з колодязя чи джерела, щоб змити всі напасті, хвороби та проблеми. До церкви несли березову гілочку, яку там освячували і приносили додому — вона вважалася найсильнішим оберегом від злих сил.

Що не можна робити наступного дня після Трійці