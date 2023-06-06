12 постраждалих внаслідок ракетного удару 3-го червня по Підгороднянській громаді Дніпропетровщини досі залишаються в лікарнях. Найважча - мати загиблої дворічної дівчинки Лізи. Постраждалих загалом 22-є. Докладніше про стан людей розкаже Олена Мендалюк.

Ольга – постраждала:

Просто бачу перед собою багато пилу, вся в крові, повертаюсь, чую голос сина. Плаче, каже: "Мама, що случилось?"

Коли російська ракета влучила в будинок Ольги, вона із чоловіком та сином була вдома. Перші хвилини після вибуху чи не щосекундно пам'ятає 6-річний Давид. Розповідає, мати була у ванній кімнаті, а він із татом дивився телевізор.

Давид – постраждалий:

Вдруг все стало сірим. Я нічого не бачив. Мама говорила: "Де Давід?". Потім ми вийшли з квартири босіком. Пригнули через бардюр, потому что були розвалені ступеньки. Вийли на вулицю, якісь люди, мама встигла вибігти з дитиною, ми сіли у зелений "Жигулі", потім у швидку, я подивився, а в мене на тілі кров.

Осколкових поранень зазнала вся родина. Зараз Давид і Ольга в дитячій лікарні. Хлопчик - досі в реанімації. Медики кажуть, його життю уже нічого не загрожує. Стан стабілізували, але попереду - реабілітація. В лікарняних стінах ще два хлопчики - 11-річний Денис та 15-річний Сашко - він найтяжчий.

Олексій - директор медичного закладу:

Всі діти мали однакове поранення - це були важкі черепно-мозкові травми, множинні травми м'яких тканин, тулуба, обличчя та кінцівок. Діти не будуть мати інвалідизації, зроблено все можливе для цих дітей і я сподівають на повне одужання і вони випишуться з нашої лікарні після реабілітаційної допомоги стабілізації стану.

Внаслідок російської терористичної атаки на мирну Підгороднянську громаду ввечері 3 червня поранень зазнали п'ятеро дітей. Ворожа ракета поцілила по житловому кварталу. Вщент знесла кілька квартир у двоповерховому будинку. Жертвою стала 2-річна Ліза.

Любов - місцева жителька:

Загинула девочка, 2 роки, Ліза. Мама лежить в реанімації. Батько поїхав до неї. Тут він так кричав, так плакав бідний. Її довго шукали під завалами, коли дістали вже. Це страшне діло, коли діти гинуть.

Мати загиблої Лізи досі не знає про загибель дитини. Жінка в комі. Вона одна з найтяжчих постраждалих, нині перебуває в реанімації однієї з лікарень Дніпра.

Ігор - заступник медичного директора з хірургічної допомоги:

В неї тяжка черепно-мозкова травма, пошкодження хребта, пошкодження ребер, пошкодження і видалення селезінки. Допомога проводиться у повному обсязі, проводиться і компʼютерне ісследованіє, проведенно два оператинвих втручання - одне - по видаленню селезінки, друге - по дренуванню грудної клітини.

Всього внаслідок ракетної атаки поранень зазнало 22 людини. Натепер в медзакладах Дніпра залишається 12 пацієнтів. Попереду їх чекає лікування і тривала реабілітація.